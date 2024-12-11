Дэниэл Дэвис оценил слова американского президента о завершении конфликта между Киевом и Москвой.

Москва в настоящее время занимает такое положение на украинской территории, что не обязана ни с кем и ни о чем договариваться. Такое заявление сделал американский подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Иностранец указал зрителям программы на то, что американский президент-республиканец Дональд Трамп призвал завершить региональный конфликт немедленно. Политик упомянул в эфире местного телеканала о том, что если сделка между сторонами не будет достигнута, то у Белого дома не будет иного выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия в США и третьим странам. Однако уже через несколько дней в одном из своих заявлений Трамп признал, что не уверен в том, смогут ли санкции в реальности "заставить" Россию начать мирные переговоры с киевским режимом.

Россия не обязана ни о чем договариваться, и если Трамп думает, что выиграет за столом переговоров то, что уже три года не могут выиграть на поле боя, то он сам себе роет яму. Дэниэл Дэвис, эксперт

В США обрушились на генсека НАТО из-за его поведения на встрече с Зеленским.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive