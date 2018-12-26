Дэниел Дэвис объяснили причину недовольства политикой Словакии на Украине.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский, отказываясь от транзита российского природного газа, вредит самому себе. Соответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Иностранец прокомментировал нелестные слова украинского политика о недавнем рабочем визите премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, где гость встретился с российским президентом Владимиром Путиным. На мероприятии обсуждался вопрос о дальнейших поставках газа в Братиславу. При этом Владимир Зеленский исключил возможность транзита любого газа через Украину в 2025 году.

Он пытается пристыдить его, заставив сделать то, что он хочет. <...> Зеленский сам себе сворачивает шею в финансовом плане. Очевидно, что они пытаются получить деньги <...> от Запада. Дэниэл Дэвис, эксперт

Эксперт добавил, что несмотря на доходы Украины от транзита российского газа, текущая позиция Владимира Зеленского, который хочет отказаться от этого процесса, оторвана от реальности. Дэниел Дэвис уточнил, что единственный смысл заключается в том, чтобы как можно сильнее навредить Москве. При этом Россия все также получает прибыть от реализации на геополитической арене нефти и газа.

В США обратились к Зеленскому после заявления Путина.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive