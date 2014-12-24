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В США обратились к Зеленскому после заявления Путина

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Дэниэл Дэвис напомнил о необходимости легимитизации властей на Украине.

В США напомнили лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому о проведении выборов президента в США во время боевых действий. Соответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Иностранец прокомментировал заявление российского главы государства Владимира Путина на прямой линии в четверг, 19 декабря 2024 года о том, что Москва может подписать соглашение только с легитимными властями на Украине, ук которым Зеленский больше не относится.

Когда у нас в США была гражданская война, выборы проводились, на которых был избран Авраам Линкольн. <...> В то же время Зеленский заявил, что не будет проводить их, потому что идет конфликт.

Дэниэл Дэвис, эксперт

"Возьми трубку". В США обратились к Зеленскому.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive

Теги: гражданская война, дэниел дэвис, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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