Дэниел Дэвис призвал главу Украины действовать, а не просто говорить.

В США призвали лидера киевского режима Владимира Зеленского немедленно связаться с российским президентом Владимиром Путиным и американским коллегой Джо Байденом для того, чтобы обсудить режим прекращения боевых действий до того момента, пока положение Украины в зоне проведения специальной военной операции не стало еще хуже. Соответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Иностранец добавил, что никакая денежная помощь со стороны Вашингтона и их международных союзников уже не способна как-либо изменить положение Украины в лучшую сторону.

Если Зеленский смотрит это видео, эй, возьми трубку сейчас же! <…> Позвони Владимиру Путину, позвони Джо Байдену, кому тебе нужно, и прекрати это все до следующего массивного удара. Потому что ожидание до 20 января лишь ухудшит твое положение. Дэниэл Дэвис, эксперт

"Через 10 минут". В США резко ответили Зеленскому на слова о переговорах.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive