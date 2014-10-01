Дэниэл Дэвис оценил стремление Франции и Британии ввести свои войска на Украину.

В США призвали Великобританию и Францию провести адекватную оценку регионального конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Иностранец указал зрителям программы на то, коллективный Запад намеренно рискует жизнями собственных граждан и провоцирует ядерную эскалацию с Москвой, что выглядит для мировой общественности "суицидально". Таким образом аналитик прокомментировал вероятность ввода французских и британских войск на территорию киевского режима для сражения с российскими силами.

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Напомним, что в ноябре французское издание Le Monde со ссылкой на собственные источники сообщило читателям, что Лондон и Париж возобновили двусторонние дискуссии о возможной отправке западных военнослужащих для поддержки ВСУ. Согласно данным СМИ, Великобритания и Франция могут возглавить коалицию сил Европейского союза на Украине, а делегаты уже обсуждают отправку западных войск и бойцов из частных военных компаний.

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive