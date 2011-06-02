Дэниэл Дэвис призвал США отказаться от провокаций в адрес Москвы.

Американский президент Джо Байден должен перестать своими действиями подпитывать региональный конфликт на украинской территории, так как коллективный Запад уже проиграл в противостоянии с Москвой. Соответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Иностранец указал зрителям программы на то, что международные союзники киевского режима все еще дразнят Кремль, думая, что страна не собирается им отвечать.

Этот единственный парень должен заткнуться. Просто перестать болтать. Перестать выдавать разрешения на конфликт, который уже проигран. Мы не можем бить медведя в грудь, чтобы проверить, навредит ли он нам. Это иррационально. Дэниэл Дэвис, эксперт

Аналитик указал аудитории на то, что недавние провокации в отношении Москвы — самый опасный момент за последние три года украинского кризиса. Дэниэл Дэвис напомнил, что еще в самом начале специальной военной операции было понятно, что ВСУ не способны противостоять ВС РФ, однако в Белом доме не усвоили этот урок, а наоборот, продолжили бессмысленно накачивать киевский режим оружием, отбросив любые варианты урегулирования кризисной ситуации.

"Мы могли": в США выдвинули обвинение Байдену по Украине.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive