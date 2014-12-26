Дэниел Дэвис указал на то, что Россия выигрывает у Запада.

Американский президент Джо Байден принял неправильное решение в тот момент, когда начал оказывать военную поддержку киевскому режиму, отбросив любые варианты мирного урегулирования конфликта в самом начале проведения российской специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Иностранец указал зрителям программы о том, что именно провальная внешняя политика со стороны Вашингтона, включая санкционное давление и угрозы к Москве, подтолкнули Кремль к беспрецедентному по своему масштабу сотрудничеству с Китаем и развитию собственных промышленных и производственных отраслей.

Байден мог посмотреть на баланс сил двух сторон: у России самая многочисленная армия в Европе, у них полная ресурсов, огромная страна, индустриальная база и возможность производить необходимое вооружение. У Украины — нет <…>. Нет никакого варианта победить Россию военным путем. Дэниэл Дэвис, эксперт

Дэниел Дэвис указал на то, что США регулярно говорили в публичном пространстве о том, что хочет навредить России как в военном, так и экономическом планах. Теперь же на геополитической арене все больше стран отворачиваются от западной модели мироустройства в пользу более "стабильных" и "предлагающих больше возможностей объединений. В качестве примера эксперт привел альянс БРИКС.

"Через 70 дней". В США сделали неожиданное заявление о спецоперации.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive