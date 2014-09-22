Дэниел Дэвис сообщил о деморализации, в которой украинские военнослужащие находятся до момента инаугурации Трампа.

Для Вооруженных сил Украины, которые не меньше американских граждан ожидающих официального вступления в должность члена Республиканской партии Дональда Трампа на высший должностной пост в США, наступают самые тяжелые в психологическом плане 70 дней. Соответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Иностранец указал зрителям программы о том, что в текущих условиях моральный дух армии киевского режима и мотивациях бойцов оказываются совершенно разбиты. В зоне сражений военнослужащие должны быть готовы ради высокой цели, но этого не происходит в реальности на местах.

Они даже не стремятся ни к какой победе, они пытаются удержать линию фронта <...> и узнать, что через 70 дней, когда Трамп вступит в должность президента, он скажет Зеленскому. Гораздо труднее сражаться за то, чтобы только узнать, чем все закончится... Дэниэл Дэвис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive