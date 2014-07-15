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"Конец очевиден". На Западе раскрыли, что ждет ВСУ после потери Селидово

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Дэниэл Дэвис сообщил о взятии Селидово под контроль ВС РФ.

После потери контроля Вооруженными силами Украины над населенным пунктом Селидово и других территорий Донбасса, солдатам армии киевского режима бессмысленно продолжать военные действия против Москвы. Соответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Иностранец указал зрителям шоу, что Вооруженные силы РФ продолжают брать один за другим города в рамках своей специальной военной операции. Украина же лишилась необходимых ресурсов, личного состава, вооружения и снарядов для того, чтобы обратить процесс вспять.

Селидово пало. Любой рациональный человек скажет, что мы сделали все возможное, пора признать реальность и просто довести дело до милосердного конца на лучших условиях, которые мы можем получить, потому что нет никакого смысла продолжать дальше.

Дэниэл Дэвис, эксперт

"Все больше и больше войск". В США высказались о спецоперации.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive

Теги: дэниэл дэвис, селидово
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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