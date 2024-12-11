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Пушилин сообщил о появлении администрации в Селидове

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Глава ДНР находится в рабочей поездке.

Российская администрация на данный момент сформирована в освобожденном от Вооруженных сил Украины населенном пункте Селидово. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале подписчикам через видеообращение сделал губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин.  Чиновник прибыл на местность с рабочим визитом. Эксперт акцентировал внимание общественности на важность обеспечения гражданского населения полным пакетом в сфере социальных услуг. 

Здесь важно обустроить жизнь, чтобы все потребности были закрыты. Сейчас уже решения все необходимые приняты, уже есть закрепленная администрация с исторической территорией ДНР, которая отвечает непосредственно за устраивание здесь работы.

Денис Пушилин, глава ДНР

ДНР поделится с Ростовской областью опытом отражения атак беспилотников ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.

Теги: денис пушилин, днр, сво, селидово
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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