Пушилин сообщил о появлении администрации в Селидове

Глава ДНР находится в рабочей поездке.

Российская администрация на данный момент сформирована в освобожденном от Вооруженных сил Украины населенном пункте Селидово. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале подписчикам через видеообращение сделал губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник прибыл на местность с рабочим визитом. Эксперт акцентировал внимание общественности на важность обеспечения гражданского населения полным пакетом в сфере социальных услуг.

Здесь важно обустроить жизнь, чтобы все потребности были закрыты. Сейчас уже решения все необходимые приняты, уже есть закрепленная администрация с исторической территорией ДНР, которая отвечает непосредственно за устраивание здесь работы. Денис Пушилин, глава ДНР

ДНР поделится с Ростовской областью опытом отражения атак беспилотников ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.