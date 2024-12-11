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ДНР поделится с Ростовской областью опытом отражения атак беспилотников ВСУ

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Глава региона рассказал о контактах по проблеме с Юрием Слюсарем.

Донецкая Народная Республика поделится опытом с соседним российским регионом, Ростовской областью, по защите воздушного пространства от беспилотников Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире проекта "Соловьев Live". Российский чиновник уточнил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, что по указанному направлению прорабатываются совместные подходы. Таким образом гость эфира прокомментировал вопрос ведущего о тиражировании опыта ДНР по обороне от дронов противника на остальные приграничные с Украиной земли.

Сейчас с Юрием Борисовичем Слюсарем - это врио губернатора Ростовской области - мы также прорабатываем какие-то совместные подходы, потому что это взаимный интерес - обеспечить безопасность наших регионов.

Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин рассказал о запасах лития и титана в Донбассе.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: беспилотники, денис пушилин, днр, ростовская область, соловьёв live
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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