Пушилин рассказал о запасах лития и титана в Донбассе

Глава ДНР призвал сначала завершить этап разминирования территории.

Основные запасы лития и титана в Донбассе находятся на уже освобожденной из-под контроля киевского режима территории. Соответствующее заявление сделал губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире проекта "Соловьев Live". Российский чиновник уточнил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву о том, что рано говорить о разработках месторождений природных ископаемых, так как сейчас важно разминировать земли. Гость эфира добавил, что предстоит большая работа, но власти понимают, что на местах существуют перспективные направления для пополнения государственного бюджета как на региональном, так и федеральном уровнях.

Основные запасы расположены на Донбассе. Это на территории Донецкой, Луганской народных республик и в Днепропетровске. Там разное количество. Но основные по литию и титану — это на нашей территории. То есть уже на освобожденной территории. Денис Пушилин, глава ДНР

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live