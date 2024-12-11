Аварию на водоводе "Дон - Донбасс" будут устранять круглосуточно с участием МЧС

Денис Пушилин прибыл на место прорыва с проверкой.

Коммунальную аварию на водоводе "Дон - Донбасс" будут устранять круглосуточно с участием экстренных сил страны, профильных структур и ведомства. На месте работает оперативный штаб, возглавляемый вице-премьером ДНР Андреем Чертковым. Соответствующее заявление сделал губернатор Донецкой народной республики Денис пушилин. Российский чиновник прибыл на указанный участок с рабочим визитом. Он напомнил, что проблема сказалась на снижение подачи воды в новый регион РФ.

Ситуация непростая, будет продолжаться работа круглосуточно вплоть до устранения. Поэтому здесь попросил подключиться МЧС, чтобы обеспечили обогрев там, где проводятся сварочные работы, и в целом для обогрева ребят, которые проводят ремонтные работы. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что в настоящее время подача воды в ДНР сокращена на 20 процентов. Денис Пушилин заявлял, что регион получает из всех существующих источников в совокупности только половину необходимого количества воды. По его словам, причина такого развития ситуации кроется в водной блокаде республики со стороны киевского режима. Украинские власти нарушили работу канала "Северский Донец - Донбасс", который являлся основным источником снабжения для региона.

Пушилин показал видео из освобожденного Курахова.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.