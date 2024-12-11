Пушилин показал видео из освобожденного Курахова

Глава ДНР посетил освобожденный город.

Губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин приехал с рабочим визитом на территорию освобожденного из-под контроля Вооруженных сил Украины населенного пункта Курахово для первичного осмотра разрушений. Соответствующее видеообращение с кадрами с места событий российский чиновник опубликовал в собственном Telegram-канале. В кадре заметно местная стела, установленная на въезде в город. Эксперт отметил, что власти нового региона страны продолжат заниматься планированием мирной жизни населения, несмотря на продолжающиеся поблизости сражения.

Освобожденное Курахово. Пятая бригада имени Александра Владимировича Захарченко, героическая, двигается дальше. Ну, а у нас есть возможность сегодня посмотреть, что на самом деле осталось от Курахова, что происходит. Ну и, конечно же, выстраивать планы. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что пресс-служба российского министерства по обороне сообщило об освобождении Курахова 6 января 2025 года. С данного направления противник обстреливал западную часть города Донецка, в частности, Петровский район. По словам Дениса Пушилина, укрепленный район в Курахово сопоставим по значимости с Авдеевкой и Угледаром.

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Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.