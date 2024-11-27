Глава ДНР напомнил о задачах по восстановлению города.

Численность населения в городе-спутнике Донецка - Макеевке в настоящее время уже больше, чем фиксировалось до 2014 года, когда начался региональный конфликт на Донбассе. Соответствующее заявление сделал губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире проекта "Соловьев Live". Российский чиновник уточнил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, что данный населенный пункт в ДНР требует особого внимания от местных властей по части восстановления гражданской инфраструктуры.

Людей там тоже уже подприбавилось. По некоторым параметрам, сейчас в Макеевке в силу разных обстоятельств людей больше, чем до 2014 года. Денис Пушилин, глава ДНР

Денис Пушилин указал, что в городе активно ведется ремонт дорожного полотна. В целом, по словам главы нового региона страны, ввиду досрочного выполнения программы по восстановлению и строительству дорог, у ДНР появилась возможность получить дополнительно 1,8 миллиарда рублей на эти нужды.

Пушилин рассказал, как ВСУ уничтожают дома в Дзержинске.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live