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Пушилин рассказал, как ВСУ уничтожают дома в Дзержинске

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Глава ДНР рассказал о ходе сражений за населенные пункты.

Украинские военнослужащие на территории города Дзержинска,  входящем в городской округ Горловка на территории Донецкой народной республики, уничтожают дома даже в том случае, если там остаются их люди.  Соответствующее заявление сделал глава нового региона России Денис Пушилин в эфире проекта "Соловьев Live". Чиновник заметил,что населенный пункт продолжает освобождаться, а противник продолжает перебрасывать туда собственные резервы.

Они цепляются за каждый дом. Если видят, что уже не могут удержать какую-то высотку, они даже если свои не успевают отойти, уничтожают, чтобы это не стало нашим опорным пунктом.

Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт добавил, что в целом в Горловке армия киевского режима не имеет возможности остановить российское продвижение, поэтому солдаты ВСУ "просто лупят" по гражданской инфраструктуре.

Пушилин: Киев оставляет на освобожденных от ВСУ территориях ДНР свою агентуру.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: денис пушилин, дзержинск, днр, сво, соловьёв live
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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