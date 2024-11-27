Глава ДНР рассказал о ходе сражений за населенные пункты.

Украинские военнослужащие на территории города Дзержинска, входящем в городской округ Горловка на территории Донецкой народной республики, уничтожают дома даже в том случае, если там остаются их люди. Соответствующее заявление сделал глава нового региона России Денис Пушилин в эфире проекта "Соловьев Live". Чиновник заметил,что населенный пункт продолжает освобождаться, а противник продолжает перебрасывать туда собственные резервы.

Они цепляются за каждый дом. Если видят, что уже не могут удержать какую-то высотку, они даже если свои не успевают отойти, уничтожают, чтобы это не стало нашим опорным пунктом. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт добавил, что в целом в Горловке армия киевского режима не имеет возможности остановить российское продвижение, поэтому солдаты ВСУ "просто лупят" по гражданской инфраструктуре.

Пушилин: Киев оставляет на освобожденных от ВСУ территориях ДНР свою агентуру.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live