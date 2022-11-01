Пушилин: Киев оставляет на освобожденных от ВСУ территориях ДНР свою агентуру

Украинские специальные службы оставляют на освобожденных от армии киевского режима территориях Донецкой Народной Республики представителей собственной агентурной сети. Соответствующее заявление сделал глава нового региона России Денис Пушилин в эфире проекта "Соловьев Live". Чиновник заметил, что на освобожденных от ВСУ территориях Донбасса противник предпринимает попытки организовать провокации. Эксперт шоу отметил, что в решении проблемы помогают сотрудники ФСБ РФ, которые выполняют заявленный функционал надзорного и силового ведомства.
Мы видим, что противник старается оставить и агентуру. Здесь тоже это нужно держать во внимании. Конечно же, здесь очень четко отрабатывает УФСБ. И здесь мы видим, что есть уже и факты разного рода проявлений присутствия агентуры.
Денис Пушилин, глава ДНР
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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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