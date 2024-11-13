Пушилин оценил разрушения в Угледаре как очень серьезные

Глава ДНР прибыл с визитом в освобожденный город.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил освобожденный из-под контроля армии киевского режима город Угледар. В ходе рабочей поездки губернатор нового региона страны оценил разрушения как очень серьезные. Соответствующее видеообращение с кадрами с места событий российский чиновник опубликовал в собственном Telegram-канале. Он пояснил, что на территории населенного пункта осталось лишь немного жителей. В настоящее время специалисты оказывают поддержку гражданскому населению. Глава ДНР добавил, что военнослужащие из ВС РФ ушли дальше по зоне проведения боевых действий, освобождая от ВСУ остальные земли.

Уважаеые друзья, сегодня работаем в Угледаре. Ну что могу сказать <…>. Разрушения очень серьезные, целого здания найти практически невозможно. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин показал кадры из освобожденного от ВСУ Украинска.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.