Глава ДНР прибыл с рабочим визитом в недавно освобожденный город.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил город Украинск, освобожденный недавно российскими войсками из-под контроля Вооруженных сил Украины. Соответствующее видеообращение с кадрами с места событий российский чиновник опубликовал в собственном Telegram-канале. Он пояснил, что сейчас находится в гостях у легендарной 114-й бригады 51-й армии, которая является бывшим первым армейским корпусом.

Противник действительно имел возможность очень серьезно укрепляться, очень серьезно огрызался. Но у наших подразделений стоит задача освобождать русскую землю Донбасса, и они просто шаг за шагом, ценой неимоверных усилий, но двигаются вперед. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что об освобождении Украинска от армии киевского режима министерство по обороне страны сообщило через социальные сети в конце сентября 2024 года. По информации от главы ДНР, численность местных жителей в населенном пункте составляет до трех тысяч человек.

Пушилин: ВС РФ освободили более двух третей территории Дзержинска.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.