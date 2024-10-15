Глава ДНР прокомментировал темпы наступления Росси на Донбассе.

Российские Вооруженные силы освободили из-под контроля киевского режима более двух третей территории Дзержинска (украинское название - Торецк) на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление сделал глава нового региона России Денис Пушилин в эфире проекта "Соловьев Live". Чиновник заметил, что освобождение города позволит властям снизить количество обстрелов, наносимых Вооруженными силами Украины по Горловке.

Уже больше двух третей населенного пункта точно освобождено. Денис Пушилин, глава ДНР

В эфире телеканала "Россия-24" российский чиновник добавил, что численность гражданского населения, оставшегося в фронтовом Дзержинске, в настоящее время составляет около одной тысячи человек.

В ДНР прорабатывают вопрос обеспечения педагогов жильем.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live