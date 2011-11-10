В ДНР прорабатывают вопрос обеспечения педагогов жильем

Глава ДНР поздравил учителей с профессиональным Днем.

Вопрос обеспечения жильем российских педагогов прорабатывается на территории Донецкой Народной Республике. Дополнительно властями нового региона страны установлены меры поддержки сельских учителей. Соответствующее заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его социальных сетях ко Дню учителя. Эксперт указал, что на местах работает более 24 тысяч преподавателей.

Важно, чтобы этот труд был достойно вознагражден. Профессионалам с высоким уровнем мастерства, а также победителям и призерам региональных конкурсов выплачиваются премии, прорабатывается вопрос обеспечения жильем. Денис Пушилин, глава ДНР

Он отметил, что в регионе действует программа "Земский учитель", а за работу в сельской местности установлена надбавка. Чтобы улучшить условия учебного процесса, школы ремонтируют, обновляют их материально-техническую базу. С 2022 года силами регионов-шефов восстановлено более 500 образовательных организаций в ДНР.

В ДНР учредят госнаграду за освобождение Угледара, заявил Пушилин.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.