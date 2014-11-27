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В ДНР учредят госнаграду за освобождение Угледара, заявил Пушилин

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Денис Пушилин раскрыл подробности о планах властей региона по городу.

На территории Донецкой народной республики будет учреждена государственная награда нового региона страны за освобождение города Угледара из-под контроля киевского режима.  Соответствующее заявление в видеообращении, опубликованном в его социальных сетях, сделал российский чиновник Денис Пушилин.

Планируется учреждение государственной награды ДНР об освобождении города Угледара. Такие команды с моей стороны уже отданы.

Денис Пушилин, глава ДНР

Также вечером  3 октября в Telegram-канале глава ДНР указал на то, что один житель региона погиб, еще восемь человек пострадали в результате вооруженных атак ВСУ по территории. Среди пациентов указаны четверо сотрудников ГУ МЧС. Денис Пушилин указал, что в Горловке вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотника погибла женщина. 

Пушилин рассказал о планах по восстановлению Угледара.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.

Теги: госнаграда, денис пушилин, днр, угледар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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