Глава ДНР сообщил о планах властей по развитию города.

Планы по восстановлению освобождённого из-под контроля киевского режима города Угледара на территории Донецкой народной республики будут выстроены после разминирования участка. Соответствующее заявление в видеообращении, опубликованном в его социальных сетях, сделал глава нового российского региона Денис Пушилин. Чиновник пояснил, что Вооруженные силы России установили собственный контроль над фортификационными сооружениями в указанном населенном пункте. Эти объекты ВСУ подготавливали около десяти лет.

Будет проведена оценка и будут выстроены все планы, предложения по восстановлению. Много открылось того, что противник готовил на протяжении этих практически 10 лет: многокилометровые подземные укрытия, переходы, которые использовались... Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт указал местным жителям, что город Угледар был важен для армии киевского режима, так как в том числе за счет высотных построек он давал возможность организовать военнослужащим точки наблюдения и систему ретрансляторов. Эти устройства позволяли наблюдать за боевыми действиями на расстоянии в десятки километров.

Глава ДНР посетил освобожденную Карловку и пообещал восстановить разрушенный ВСУ храм.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.