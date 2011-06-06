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Глава ДНР посетил освобожденную Карловку и пообещал восстановить разрушенный ВСУ храм

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Денис Пушилин рассказал о ситуации в освобожденном населенном пункте в ДНР.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил освобожденную из-под контроля киевского режима Карловку. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в собственном Telegram-канале В ходе рабочей поездки глава нового региона страны посетил Карловское водохранилище. Напомним, что российское министерство по обороне сообщило шестого сентября  о том, что группировка войск "Центр" освободила шесть населенных пунктов в ДНР, включая Карловку.

Вот наше Карловское водохранилище, где я первый раз на крещение окунался, а потом это стало уже традицией, наш храм, который предстоит восстановить. Все восстановим обязательно. Для нас это просто по-человечески, да и просто по-христиански.

Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин объяснил рост цен на бензин в ДНР атаками ВСУ и сезонностью.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.

Теги: денис пушилин, днр, карловка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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