Денис Пушилин рассказал о ситуации в освобожденном населенном пункте в ДНР.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил освобожденную из-под контроля киевского режима Карловку. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в собственном Telegram-канале В ходе рабочей поездки глава нового региона страны посетил Карловское водохранилище. Напомним, что российское министерство по обороне сообщило шестого сентября о том, что группировка войск "Центр" освободила шесть населенных пунктов в ДНР, включая Карловку.

Вот наше Карловское водохранилище, где я первый раз на крещение окунался, а потом это стало уже традицией, наш храм, который предстоит восстановить. Все восстановим обязательно. Для нас это просто по-человечески, да и просто по-христиански. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин объяснил рост цен на бензин в ДНР атаками ВСУ и сезонностью.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.