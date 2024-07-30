Глава ДНР оценил рост цен на бензин в регионе.

Почти все нефтехранилища в ДНР уничтожены ударами армии киевского режима, поэтому такая обстановка ускоряет повышение цен на топливо по сравнению с другими регионами страны. Соответствующее заявление в интервью журналистам телеканала "Россия-24" сделал губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Мы сейчас напрямую, скажем, зависим от колебаний цен. Но здесь нам удавалось держать без изменений цены на бензин с декабря 2023 года. Сейчас мы видели повышение цен на 95-й бензин, на 92-й бензин. Денис Пушилин, глава ДНР

Российский чиновник добавил, что увеличение стоимости на бензин связано с летним повышением цен по всей территории страны. Денис пушилин добавил, что данный процесс в регионе происходит несколько быстрее, чем в других субъектах РФ из-за отсутствия на местной земле нефтехранилищ.

Пушилин прокомментировал освобождение Ивано-Дарьевки и Лозоватского.

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