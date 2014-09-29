Пушилин прокомментировал освобождение Ивано-Дарьевки и Лозоватского

Глава ДНР прокомментировал успехи ВС РФ на поле боя.

Взятие под контроль Вооруженными силами России населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Лозоватского на территории Донецкой народной республики — это очередной шаг на пути освобождения городов Северск и Красноармейск. Соответствующее заявление в интервью журналистам телеканала "Россия-24" сделал губернатор ДНР Денис Пушилин.

Если брать Ивано-Дарьевку, то это очередной шаг на пути освобождения Северска, это Артемовский район. Если говорим о Лозоватском, то это очередной населенный пункт на пути освобождения Красноармейска. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что об освобождении Ивано-Дарьевки министерство по обороне сообщило 23 июля, а об освобождении Лозоватского — 27 июля. Населенный пункт Ивано-Дарьевка расположен на берегу реки Старая Плотва в восьми километрах в юго-восточном направлении от Северска. Город остается важным логистическим узлом для ВСУ в северной части ДНР. Благодаря освобождению села сейчас военнослужащими формируется плацдарм для наступления непосредственно на город с юго-восточного направления. Взятие этого города позволит практически полностью очистить от присутствия противника административную границу, находящуюся между ДНР и ЛНР.

Пушилин исключил возможность разминирования Артемовска в настоящий момент.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live