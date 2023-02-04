Пушилин исключил возможность разминирования Артемовска в настоящий момент

Глава ДНР рассказал о том, когда восстановительные мероприятия начнется.

Город Артёмовск в настоящий момент не готов к разминированию, так как осуществления такой задачи сначала необходимо как можно дальше отодвинуть линию боевого соприкосновения. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" на полях Петербургского международного экономического форума сделал губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин. Российский чиновник заметил, что с учетом освобождения населенных пунктов Клещеевка и Андреевка и продвижения войск в этом направлении, ситуация в регионе улучшается. Эксперт добавил, что к первым этапам восстановления местные власти относят осмотр, разбор завалов и разминирование земли, к которым ранее не получалось приступить из-за "пристального внимания со стороны вооруженных формирований ВСУ и украинского режима в целом".

Поэтому здесь, конечно, мы рассчитываем, что удастся противника отодвинуть в какой-то обозримой перспективе от Артёмовска дальше. И это уже, в свою очередь, позволит тогда прийти к первым этапам восстановления города. Денис Пушилин, глава ДНР

Денис Пушилин добавил, что для армии киевского режима потеря Артемовска стала болезненной. ВСУ потратили значительный ресурс по минированию территории, так как не хотели, чтобы в населенном пункте начались работы, подобные тем мероприятиям, которые прошли в Мариуполе.

Пушилин надеется, что вторжение войск НАТО на Украину не произойдет.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости