Глава ДНР прокомментировал призывы со стороны Эмманюэля Макрона.

В Донецкой народной республике надеются, что у определенной части западного коллективного сообщества возобладает здравый смысл, который не позволит произойти вторжению войск Североатлантического военного альянса на территорию боевых действий в регионе украинского конфликта. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" на полях Петербургского международного экономического форума сделал глава нового региона страны Денис Пушилин.

Мы рассчитываем все же на наличие у какой-то части западного сообщества здравого какого-то подхода - все-таки хватит решимости не допустить и не перейти те грани, которые позволят перейти к полномасштабной большой войне. Поэтому все-таки надежда, по крайней мере, у нас сохраняется, что здравый смысл здесь возобладает. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что французский политический лидер Эмманюэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки западных войск на территорию Украины в том случае, если Москве удастся прорвать линии фронта, а также от Киева поступит просьба о помощи. По мнению иностранца из Елисейского дворца, "многие страны" согласились с подходом Парижа о возможной отправке войск. Как писала местная газета Monde, Эмманюэль Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов для поддержки ВСУ.

Пушилин заявил о тщательном отборе инвесторов для предприятий ДНР.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости