Пушилин заявил о тщательном отборе инвесторов для предприятий ДНР

Глава ДНР рассказал о развитии промышленности в новом регионе страны.

Власти Донецкой народной республики проводят тщательный отбор инвесторов, претендующих на управление местными предприятиями нового региона страны. Соответствующее заявление сделал в эфире проекта "Соловьев Live" губернатор ДНР Денис Пушилин. Российский чиновник пояснил, что в работе задействованы правоохранительные органы и профильные ведомства. В этот перечень входят Минпром и Минэнерго.

Идет дискуссия в плане того, что на предприятия, которые <...> сейчас стоят в плане подключения инвесторов, уже на многие по два, по три инвестора. Вот здесь уже становится сложность выбора, потому что здесь нельзя ошибиться. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт добавил, что инструментов поддержки бизнесу властей региона прибавилось. Чиновники резервируют денежные средства под запуск ключевых предприятий. В ДНР заметили, что в процессу можно подключить Фонд развития промышленности и прочие ресурсы.

Пушилин: в ДНР под удары западного оружия попадают в основном гражданские объекты.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live