Глава ДНР оценил предложение генсека НАТО по тому, что Украина сможет бить вглубь России западным оружием.

Гражданские объекты на территории Донецкой народной республики преимущественно становятся целями для переданного армии киевского режима западного вооружения. Соответствующее заявление сделал в эфире проекта "Соловьев Live" губернатор нового региона России Денис Пушилин. Чиновник прокомментировал выступления нескольких европейских политиков, которые публично высказались за выдачу разрешения Вооруженным силам Украины бить натовским оружием вглубь территории России.

Огромное количество обстрелов жилых кварталов, и я бы сказал, преимущественно это как раз гражданские объекты, которые повреждаются западным вооружением. Это делается где-то наиболее цинично как раз в плане того, чтобы сделать больно гражданским, где-то запугать. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт добавил, что эффективным механизмом защиты от подобных обстрелов со стороны ВСУ в ДНР является создание санитарной зоны. Такое пространство позволит отдалить противника от российских государственных границ.

Пушилин предупредил украинцев о последствиях нелегитимности Зеленского.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live