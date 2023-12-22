Нелегитимность лидера киевского режима Владимира Зеленского приведет к серьезным последствиям внутри украинского общества в краткосрочной перспективе. Соответствующее заявление сделал в эфире проекта "Соловьев Live" губернатор Донецкой народной республики России Денис Пушилин. Российский чиновник заметил, что местные власти на территории Украины совершают преступления против насильно мобилизованных граждан, буквально "пойманных на улице". Эксперт шоу назвал ситуацию очень опасной, которая способна развиться по специфической спирали внутри оставшейся части Украины.

Теперь у них у каждого есть сомнения - а зачем, почему и на основании кого? Вот эта нелигитимность, которая сейчас появилась, она очень серьезные последствия может иметь. Они-то умирают реально, а на основании какого указа?

Денис Пушилин, глава ДНР