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Пушилин назвал инаугурацию Путина историческим моментом

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Глава ДНР поздравил россиян с этим событием.

Губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин в собственном Telegram-канале назвал "историческим моментом" инаугурацию российского президента Владимира Путина. Чиновник поздравил с этим событием граждан страны и их политического лидера, отметив, что "благодаря решению Кремля у ДНР есть будущее в составе" РФ.

Сегодняшняя инаугурация – исторический момент для жителей Донбасса: мы впервые голосовали за Президента нашей страны, впервые испытали чувство сопричастности к тому, что определяем судьбу нашего государства.

Денис Пушилин, глава ДНР

Глава нового региона подчеркнул, что с именем Владимира Путина связано самое важное событие в новейшей истории ДНР – речь идет о возвращении в состав России. По мнению Пушилина, сейчас ДНР выходит на новый для себя этап жизни, связанный с созиданием, стабильностью, нацеленности на развитие.

Пушилин: первый автобусный маршрут из освобожденной Авдеевки планируют запустить на этой неделе.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ, Россия-24

Теги: денис пушилин, днр, инаугурация президента
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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