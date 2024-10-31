Дэниэл Дэвис рассказал о том, что ВСУ больше не могут противостоять ВС РФ на Донбассе.

Киевскому режиму не хватает бригад для того, чтобы восполнить все бреши, образовавшиеся на линии фронта. Соответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Иностранец добавил, что Вооруженные силы Украины не могут сдерживать сохранившиеся пока что позиции на приграничной территории в Курской области. При этом власти страны так и не получили от данного нападения никакой пользы.

ВСУ приложили столько усилий на северном участке боевых действий, что у них нет достаточного количества войск в других местах, у них нет достаточного количества войск в любом случае, чтобы укомплектовать всю линию фронта. Дэниэл Дэвис, эксперт

Дэниэл Дэвис заметил, что в Курской области ВСУ продолжают прикладывать усилия, в которых нет никакого смысла, так как Украина уже упустила шанс. Эксперт указал на то, что на поле боя гибнет все больше и больше личного состава.

"Двойная проблема". В США указали на тревожное положение ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive