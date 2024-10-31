Киевскому режиму не хватает бригад для того, чтобы восполнить все бреши, образовавшиеся на линии фронта. Соответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Иностранец добавил, что Вооруженные силы Украины не могут сдерживать сохранившиеся пока что позиции на приграничной территории в Курской области. При этом власти страны так и не получили от данного нападения никакой пользы.
ВСУ приложили столько усилий на северном участке боевых действий, что у них нет достаточного количества войск в других местах, у них нет достаточного количества войск в любом случае, чтобы укомплектовать всю линию фронта.
Дэниэл Дэвис, эксперт
Дэниэл Дэвис заметил, что в Курской области ВСУ продолжают прикладывать усилия, в которых нет никакого смысла, так как Украина уже упустила шанс. Эксперт указал на то, что на поле боя гибнет все больше и больше личного состава.
"Двойная проблема". В США указали на тревожное положение ВСУ.
Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive
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