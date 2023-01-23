Дэниэл Дэвис уверен в том, что ВСУ проиграли конфликт с Россией.

Нехватка ресурсов у Вооруженных сил Украины приобретает катастрофический масштаб. Соответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Иностранный специалист полагает, что усилия армии киевского режима оказываются несостоятельными и бесполезными, однако солдаты по какой-то неизвестной причины продолжают сражаться при отсутствии шансов на победу в региональном конфликте.

Есть двойная проблема для украинцев. У них нет достаточного количества военных — у русских есть, у украинской стороны нет достаточного количества техники, а у России есть. Дэниэл Дэвис, эксперт

Напомним, что в интервью телеканала "России 24" секретарь российского Совета по безопасности Сергей Шойгу указал на то, что за август и первую неделю сентября 2024 года удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными ежедневно.

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive