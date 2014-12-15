Ларри Джонсон и Дэниэл Дэвис высмеяли документ, презентованный Зеленским в Верховной Раде.

Бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон рассмеялся в эфире YouTube-канала Deep Dive, обсуждая с подполковником Вооруженных сил США в отставке Дэниэлом Дэвисом странное поведение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского во время зачитывания "плана победы" Владимиром Зеленским в местном парламенте. Иностранный специалист заметил, что документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, речь идет о приглашении Украины в НАТО с последующим членством страны в альянсе, снятии снятие ограничений на нанесение ракетных ударов дальнобойным оружием западного производства по российской территории появлении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания". В шоу эксперты иронично заметили, что несмотря на регулярные овации и вставания с мест, лица чиновников и законодателей киевского режима выражали озабоченность и неоднозначность. Особенно такие эмоции был заметны на лице главнокомандующего ВСУ Сырского.

Это выглядит, будто у вас завис браузер <...> Это тот случай, когда прямо перед камерами на вас нацелили пулеметы и сказали, чтобы вы вставали и хлопали. Это как футбольный тренер, который говорит ободряющую речь команде, однако они знают, что как только они выйдут, их разгромят. Ларри Джонсон, эксперт

По мнению Ларри Джонсона, такая реакция главкома ВСУ на "план победы" означает несоответствие между тем, что говорит Владимир Зеленский в публичном поле, и той реальностью, в которой живет его окружение.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom