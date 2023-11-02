Ларри Джонсон сообщил о проблемах ВСУ на линии фронта.

Вооруженные силы Украины на территории Курской области находятся в тяжелейшем положении, из которого солдаты не могут выбраться. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист добавил, что армия киевского режима не способна остановить постоянное продвижения российских войск на Донбассе. При этом дождь и холодные погодные условия только формируют для украинцев еще более отчаянное положение на линии фронта.

Курск — как удав, удушающий свою жертву в смертоносных кольцах, а украинцы попали в этот капкан, им попросту некуда бежать. Ларри Джонсон, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom