Ларри Джонсон

Региональный конфликт на Украине закончится полной неспособностью киевского режима выпустить на поле боя хотя бы одного солдата. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист указал зрителям шоу, что российские военнослужащие все еще продвигаются вперед по зоне специальной военной операции и одерживает победу за победой над противником. В тоже время страны коллективного Запада не думают о той цене, которую украинский народ платит по их вине.

Этот конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Украина уже не сможет поставить под ружье ни одного человека. Если вы думаете, что там рационально взвешивают последствия и цену того, что происходит, то это абсолютно не так. Это безумие. Ларри Джонсон, эксперт

"Разгромлены и отброшены". Стало известно, что произошло в зоне СВО.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works