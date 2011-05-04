Ларри Джонсон сообщил о наступлении ВС РФ на Донбассе.

Российские войска разгромили и отбросили назад армию киевского режима на многих участках линии соприкосновения. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист добавил, что по всей территории регионального конфликта Москва продвигается вперед. В СМИ появились сообщения о том, что Вооруженные силы Украины оказались окружены в городе Угледаре. Также ВСУ оказались под давлением у таких населенных пунктах как Часов Яр, Торецк и Покровск.

Украинцы разбиты и отброшены назад. Речь идет не об одной бреши на передовой, где прорвались российские войска, их как минимум семь. Украина не может исправить ситуацию. Ларри Джонсон, эксперт

"Чуда не будет". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works