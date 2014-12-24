Ларри Джонсон рассказал о проблемах ВСУ на Донбассе.

Логистика Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Красноармейск в настоящее время находится в крайне тяжелом положении из-за потери контроля киевского режима над железнодорожными путями. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист указал на то, что ВСУ не способны выдержать острую нехватку собственных ресурсов в регионе конфликта, из-за чего потерпят крах в указанной части Донбасса по линии фронта.

Раньше украинцы могли полагаться на железные дороги для переправки большей части своих грузов, но теперь Покровск фактически отрезан. Он больше не может выполнять роль крупного железнодорожного узла, поэтому все позиции ВСУ к югу и северу от Покровска окажутся в тяжелом положении. Ларри Джонсон, эксперт

Аналитик добавил, что у ВСУ скоро не будет еды и боеприпасов, поэтому бойцы не будут иметь возможности продолжать пополнять свои запасы в тот момент, когда столкнутся с российскими подразделениями. Ларри Джонсон заметил, что никто не способен предоставить ВСУ "солнечный" сценарий, по которому случится чудо и военнослужащие отобьют российские войска назад.

В США обратили внимание на странное поведение Зеленского в Нью-Йорке.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive