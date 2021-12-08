Ларри Джонсон считает, что глава Украины не смог добиться желаемого от союзников.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский из-за тяжелого положения перешел на оскорбления в отношении бразильского и китайского руководства. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный эксперт пояснил зрителям шоу, что Вооруженные силы Украины не способны выиграть противостояние с Москвой на поле боя. Он добавил, что для киевского режима сражения уже фактически проиграны.

Ситуация на Украине отчаянная, и вы видите это по поведению Зеленского в Нью-Йорке на этой неделе, где он оскорбил Китай и Бразилию. Это как старая курица с отрезанной головой бегает вокруг и не понимает, что она мертва. Ларри Джонсон, эксперт

Напомним, что глава Украины Владимир Зеленский, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке подверг критике Китай и Бразилию из-за выдвинутых ими мирных инициатив по урегулированию регионального конфликта между Киевом и Москвой.

"Тотальное поражение". В США раскрыли план конфликта с Россией.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works