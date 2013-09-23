Ларри Джонсон указал на желание Киева втянуть США в прямое столкновение с Москвой.

План действующей администрации США состоит в том, чтобы уберечь Украину от полного разгрома государства до проведения выборов американского президента, намеченных на пятое ноября. Таким образом в эфире YouTube-канала Dialogue Works. сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что именно поэтому власти в Вашингтоне думают над тем, чтобы разрешить армии киевского режима применять дальнобойное оружие западного производства по территории России. Американское руководство при президенте Джо Байдене готово пойти на эскалацию конфликта в регионе, лишь бы удержаться в Белом доме.

Соединенные Штаты пытаются уберечь Украину от разгрома до пятого ноября, поскольку демократам не нужно еще одно тотальное военное поражение. Ларри Джонсон, эксперт

"Дорого заплатим". В США испугались ответа России из-за просьбы Киева.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works