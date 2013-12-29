Ларри Джонсон указали на попытки Киева втянуть США в прямой конфликт с Россией.

Американская администрация при президенте Джо Байдене столкнется с серьезными проблемами в том случае, если отправят Киеву дальнобойные ракеты собственного производства, которые Вооруженные силы Украины будут использовать против России. Таким образом в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон.

Кажется, США не хотят попасть в ловушку, потому что поняли, что если они дадут Украине <...> ракеты, то русские <...> не позволят нам уйти от ответа, и мы дорого заплатим. Ларри Джонсон, эксперт

Напомним, что шеф Пентагона Ллойд Остин указал на то, что в Вашингтоне читают, что возможная отправка дальнобойных ракет Украине не сыграет решающую роль в региональном конфликте Киева и Москвы, несмотря на регулярные просьбы украинских партнеров предоставить этот тип оружия. Большинство российских военных самолетов располагаются вне зоны досягаемости даже для дальнобойного оружия США.

"Темпы серьезные". В США спрогнозировали завершение конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom