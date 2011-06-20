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"Темпы серьезные". В США спрогнозировали завершение конфликта на Украине

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Ларри Джонсон указал на успехи ВС РФ на Донбассе.

Успехи российской армии привели к тому, что Вооруженные силы Украины сильно откатились назад в Донбассе, они продержатся всего три или четыре месяца. Таким образом в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист указал в программе зрителям, что армия киевского режима теряет в ежедневном режиме порядка 2300 своих бойцов. С таким уровнем потерь страна не способна долго продержаться в боях и не сохранится как государство, если  интенсивные военные действия продолжатся на территории.

Россия не просто освобождает земли, она отбрасывает украинцев назад серьезными темпами, а сам город Покровск (украинское название города Красноармейска) находится в ожидании русских. Это закончится в течение трех-четырех месяцев.

Ларри Джонсон, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works

Теги: всу, донбасс, ларри джонсон, сво, цру
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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