Ларри Джонсон указал на успехи ВС РФ на Донбассе.

Успехи российской армии привели к тому, что Вооруженные силы Украины сильно откатились назад в Донбассе, они продержатся всего три или четыре месяца. Таким образом в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист указал в программе зрителям, что армия киевского режима теряет в ежедневном режиме порядка 2300 своих бойцов. С таким уровнем потерь страна не способна долго продержаться в боях и не сохранится как государство, если интенсивные военные действия продолжатся на территории.

Россия не просто освобождает земли, она отбрасывает украинцев назад серьезными темпами, а сам город Покровск (украинское название города Красноармейска) находится в ожидании русских. Это закончится в течение трех-четырех месяцев. Ларри Джонсон, эксперт

"Уже не смешно". Зеленского поставили на место после его слов о России.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works