Ларри Джонсон напомнил о юмористической карьере главы Украины.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский совершенно оторван от реальности, делая утверждения о том, что он сможет заставить Москву принять его условия. Таким образом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист прокомментировал зрителям шоу высказывания лидера Украины о том, что он сможет повлиять на то, что Россия одобрит так называемый "план победы".

Вы знаете, он комик, <…> но это уже не смешно, и ему нужно работать над собой, <…> его слова совершенно оторваны от реальности. Ларри Джонсон, эксперт

По словам эксперта, Вооруженные силы России не ослабевают на поле боя, а наоборот, только продолжают наращивать темпы собственного наступления, освобождая из-под контроля Киева новые населенные пункты. Российские представители также успешно проводят массивные ракетные удары по объектам ВСУ, находящиеся по всей Украине.

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive