Ларри Джонсон указал на провал ВСУ в российском приграничье.

Украинская техника, поставленная странами коллективного Запада уничтожена в Курской области в большом количестве. Таким образом пошутил в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист добавил, что киевский режим не обладает резервами подобной натовской техники, а эта атака на российский приграничный регион только увеличила количество ежедневных потерь в Вооруженных силах Украины. Ларри Джонсон заметил, что противник Москвы удлинил собственные линии коммуникации, поэтому теперь ему приходится преодолевать большие расстояния для пополнения запасов. Теперь ВСУ не способны сфокусировать внимание на одном участке боевых действий и дали Вооруженным силам РФ возможность начать свои крупномасштабные атаки на широком участке Донбасса.

На кадрах, где вы можете увидеть технику на одном шоссе в Курской область, вы знаете, это выглядит как огромнейшая свалка, вы знаете, танки, все виды бронетехники, которые вы можете себе представить, боевые машины взорваны и разрушены, это просто обломки на обочине дороги. Ларри Джонсон, эксперт

В США заявили о "вознаграждении" за сбитый F-16 на Украине.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive