Ларри Джонсон пошутил о том, что Глава Украины хотел получить деньги от России за ликвидацию натовской техники.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский мог лично приказать сбить истребитель F-16 американского производства на территории Украины для того, чтобы получить от российского руководства вознаграждение от России. Таким образом пошутил в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный эксперт указал зрителям программы, что в текущий момент остаются различные версии трагедии, которая произошла с иностранным самолетом. Однако наверняка известно о том, что воздушный борт уничтожен и это станет только началом.

Думаю, это сделал Зеленский. Он понял, что русские готовы предоставить крупное денежное вознаграждение тому, кто первым уничтожит F-16. Они потеряют еще. Ларри Джонсон, эксперт

"Очень быстро". в США заговорили о завершении конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works