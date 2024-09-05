Ларри Джонсон указал на последствия неудач ВСУ в стратегии.

Армия киевского режима находится в тяжелом состоянии. Вооруженные силы Украины могут не выстоять до конца 2024 года в противостоянии с Москвой. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил перед зрителям шоу, что ВСУ не смогут переломить ситуацию на фронтовой линии Донбасса. Эксперт добавил, что Украина по всем направлениям несет просто катастрофические потери как в личном составе, так и техники.

Я не уверен, что они продержатся до конца года, потому что все происходит очень быстро, и они в отчаянии пытаются понять, что делать. Сейчас нет никакого способа остановить это в обозримые сроки. Ларри Джонсон, эксперт

"Максимум неделя". В США раскрыли, что произошло в рядах ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom