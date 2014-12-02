Ларри Джонсон считает, что Украина не сможет сражаться к концу 2024 года.

Украинские войска остаются в тяжелом положении из-за нехватки обученных солдат Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист указал, что военнослужащие ВСУ становятся легкой мишенью на передовой линии соприкосновения с Россией. Эксперт добавил, что в идеальных условиях новобранец должен в идеале проходить минимум трехмесячную базовую подготовку. После этого бойцы отправляются на индивидуальную продвинутую подготовку для получения навыков.

Они плохо обучены, они совершенно не подготовлены, а украинцы находятся в такой отчаянной ситуации с живой силой, что буквально хватают людей с улицы, одевают их в форму, суют им в руки оружие и отправляют на фронт, они понятия не имеют, что делают. Ларри Джонсон, эксперт

"С огромной скоростью". В США забили тревогу из-за шага России.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom