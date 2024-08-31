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"С огромной скоростью". В США забили тревогу из-за шага России

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Ларри Джонсон предрек участь Украины как государства.

Полный крах обороны Вооруженных сил Украины на донбасском направлении — лишь вопрос времени, признаки этого есть уже фиксируются в настоящее время. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист указал зрителям шоу на то, что атака армии киевского режима в российском приграничном регионе не принесет командованию военную пользу, а только приближает трагический конец.

Это вопрос времени, прежде чем мы увидим полный и стремительный крах. Мы уже видим военную катастрофу в Донбассе, где с огромной скоростью рушатся линии ВСУ.  Украина мертва <...> Она еще подает признаки жизни, но с трудом. Однако жизненно важные органы уже отказали.

Ларри Джонсон, эксперт

"Они прячутся". В США обратили внимание на странное поведение ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works

Теги: ларри джонсон, цру
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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