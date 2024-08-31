Ларри Джонсон сравнил украинских военных с тараканами на кухне.

Украинские военнослужащие на территории Курской области сейчас вынуждены прятаться для того, чтобы остаться в живых. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что армия киевского режима не имеет необходимых истребителей, чтобы успешно установить контроль над российским приграничным регионом, а также над его транспортными узлами. Дополнительно бойцы истощили собственные запасы мобильной артиллерии. Таким образом эксперт шоу назвал операцию Киева одной из самых безрассудных военных.

Они ничего не могут добиться. Они бегают кругом, как куча тараканов, которых вы обнаружили ночью на кухне. Они ничего не контролируют. Они бегают кругом, как куча тараканов, которых вы обнаружили ночью на кухне. Ларри Джонсон, эксперт

"Становится безумнее". В США заявили о новой фазе конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom